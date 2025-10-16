В Краснодаре ДТП с наездом на полицейского признали террористическим актом

Дорожно-транспортное происшествие в Краснодаре, в результате которого пострадал полицейский, оказалось, терактом, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы дела.

«ДТП произошло 28 февраля 2022 года в Краснодаре на пересечении улиц Красная и Буденного. 30-летний житель Московской области, управляя автомобилем Mustang, не справился с управлением, в результате чего допустил столкновение с двумя транспортными средствами марок Hyundai и Toyota, а также наезд на инспектора ДПС краснодарской полиции», — сообщает агентство.

Отмечается, что следствие квалифицировало действия водителя как совершение террористического акта и покушение на хищение огнестрельного оружия. Попытку хищения оружия пресекли сотрудники полиции.

До этого, 27 августа в Москве мужчина напал с ножом на полицейских. Все произошло на Щелковском шоссе в районе остановки «Хроматрон». Парень поджег два предмета и стоял на проезжей части. Когда на место приехали полицейские и попытались его задержать, он достал нож и оказал сопротивление. Позже мужчину задержали.

Telegram-канал 112 сообщил, что мужчина, который напал на полицейских на Щелковском шоссе в Москве, оказался террористом и членом ИГИЛ (организация запрещена в России), сообщает Telegram-канал 112.

«25-летний Шеравган Кунджумов вступил в ряды исламистов еще в 2017 году. Вместе с группой других таких же радикалов готовил теракты на территории ряда регионов. Лично изготавливал взрывные устройства, чтобы боевое крыло их ячейки потом применило их на объектах транспорта и в торгово-развлекательных центрах», — сообщил канал.

Ранее два таксиста устроили поножовщину на северо-востоке Москвы.