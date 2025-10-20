На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Саратове женщина выплатила 43 штрафа за мужа под угрозой лишиться машины

Жительница Саратова выплатила 43 штрафа за мужа
true
true
true
close
Shutterstock

В Саратове 49-летняя женщина выплатила 43 штрафа за своего мужа, 33 из них были выписаны за езду с непристегнутым ремнем. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

По его данным, сумма штрафов составила 111 тыс. рублей, из-за крупного долга она могла лишиться своего автомобиля марки ВАЗ-2114. Сотрудники правоохранительных органов наложили арест на счета хозяйки легковушки, а также запретили ей перерегистрировать машину.

«Несмотря на санкции, женщина продолжила игнорировать долг и не выходила на связь. В итоге приставы совместно с сотрудниками ГИБДД разыскали и арестовали машину нарушительницы. Женщина в тот же день оплатила долг», — добавили в сообщении.

Автоюрист Лев Воропаев до этого рассказал «Газете.Ru», что родителям, которые передают управление автомобилем своему ребенку, грозит административная ответственность — штраф в размере 30 тысяч рублей. По словам Воропаева, таких родителей могут также привлечь по ст. 5.35 КоАП за ненадлежащее воспитание своих детей. В таком случае им грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга обсуждают повышение штрафов за неуплату парковки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами