В Саратове женщина выплатила 43 штрафа за мужа под угрозой лишиться машины

В Саратове 49-летняя женщина выплатила 43 штрафа за своего мужа, 33 из них были выписаны за езду с непристегнутым ремнем. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

По его данным, сумма штрафов составила 111 тыс. рублей, из-за крупного долга она могла лишиться своего автомобиля марки ВАЗ-2114. Сотрудники правоохранительных органов наложили арест на счета хозяйки легковушки, а также запретили ей перерегистрировать машину.

«Несмотря на санкции, женщина продолжила игнорировать долг и не выходила на связь. В итоге приставы совместно с сотрудниками ГИБДД разыскали и арестовали машину нарушительницы. Женщина в тот же день оплатила долг», — добавили в сообщении.

Автоюрист Лев Воропаев до этого рассказал «Газете.Ru», что родителям, которые передают управление автомобилем своему ребенку, грозит административная ответственность — штраф в размере 30 тысяч рублей. По словам Воропаева, таких родителей могут также привлечь по ст. 5.35 КоАП за ненадлежащее воспитание своих детей. В таком случае им грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга обсуждают повышение штрафов за неуплату парковки.