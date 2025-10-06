«Сгорел заживо»: в Подмосковье массовое ДТП с фурой попало на видео

В Подмосковье водитель Mitsubishi устроил массовое ДТП с фурой и попал на видео

В подмосковных Химках водитель Mitsubishi в районе деревни Черная Грязь устроил массовое ДТП с фурой. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Водитель 2002 г.р., управляя автомобилем Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota, Mitsubishi отбросило в припаркованную на обочине фуру», — говорится в публикации.

В результате ДТП один человек не выжил.

Автор видео, подъезжая к месту аварии, предположил, что один из участников аварии «сгорел заживо», однако эта информация не подтверждена.

До этого в Москве стало известно о жесткой аварии с участием легкового автомобиля.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. По данным издания, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

На кадрах с места инцидента заметно, что грузовик серьезно пострадал, на передней части есть крупные повреждения.

Ранее на юго-западе Москвы посреди дороги опрокинулся самосвал с мусором.