«Сгорел заживо»: в Подмосковье массовое ДТП с фурой попало на видео

В подмосковных Химках водитель Mitsubishi в районе деревни Черная Грязь устроил массовое ДТП с фурой. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
«Водитель 2002 г.р., управляя автомобилем Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota, Mitsubishi отбросило в припаркованную на обочине фуру», — говорится в публикации.
В результате ДТП один человек не выжил.
Автор видео, подъезжая к месту аварии, предположил, что один из участников аварии «сгорел заживо», однако эта информация не подтверждена.
До этого в Москве стало известно о жесткой аварии с участием легкового автомобиля.
Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. По данным издания, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.
На кадрах с места инцидента заметно, что грузовик серьезно пострадал, на передней части есть крупные повреждения.
Ранее на юго-западе Москвы посреди дороги опрокинулся самосвал с мусором.