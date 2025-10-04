На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве легковое авто врезалось в грузовик, три пассажира не выжили

В Москве три человека не выжили в ДТП с грузовиком
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Москве произошла авария с участием легкового автомобиля. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. По данным издания, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Подробности аварии не уточняются.

На кадрах с места инцидента заметно, что грузовик серьезно пострадал, на передней части есть крупные повреждения. Легковую машину смяло, верхнюю часть снесло. Во время аварии большое количество деталей отлетели в сторону. Большегруз лишился передней части ниже кабины.

В момент аварии в салоне первого участника ДТП находились четыре человека, из них троих спасти не удалось.

«Один из пассажиров, который сидел сзади, госпитализирован», – сообщается в публикации.

Водитель грузовика также пострадал, подробности о его состоянии не уточняются.

На место прибыли сотрудники МВД и МЧС. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее пять человек не выжили в ДТП во Владимирской области.

