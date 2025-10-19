На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Актер Роуэн Аткинсон продает свой Jaguar E-Type

Британский актер Роуэн Аткинсон выставил на продажу свой Jaguar E-Type
true
true
true
close
Jaguar

Британский актер Роуэн Аткинсон, который сыграл мистера Бина в одноименном сериале, выставит на продажу свой Jaguar E-Type 1963 года выпуска. Об этом говорится на сайте аукциона Iconic Auctioneers.

Купе первой серии собрано в 1963 году. Оно стало одним из первых экземпляров, окрашенных в серый цвет Opalescent Gunmetal. Машина была продана в США. В 1989 году Jaguar вернулся в Великобританию.

В 2022-м Роуэн Аткинсон ездил на этой машине в фильме «Человек против пчелы». Jaguar E-Type принадлежит актёру и продаётся от его имени.

Машина оснащена 3,8 литровым мотором мощностью 265 л.с. и 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Лот будет выставлен на аукцион 8 ноября. Начальная цена не сообщается.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

Ранее сообщалось, что в России продают почти новый Ford EcoSport 2018 года выпуска по цене нового китайского кроссовера.

