Актер Роуэн Аткинсон продает свой Jaguar E-Type

Британский актер Роуэн Аткинсон, который сыграл мистера Бина в одноименном сериале, выставит на продажу свой Jaguar E-Type 1963 года выпуска. Об этом говорится на сайте аукциона Iconic Auctioneers.

Купе первой серии собрано в 1963 году. Оно стало одним из первых экземпляров, окрашенных в серый цвет Opalescent Gunmetal. Машина была продана в США. В 1989 году Jaguar вернулся в Великобританию.

В 2022-м Роуэн Аткинсон ездил на этой машине в фильме «Человек против пчелы». Jaguar E-Type принадлежит актёру и продаётся от его имени.

Машина оснащена 3,8 литровым мотором мощностью 265 л.с. и 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Лот будет выставлен на аукцион 8 ноября. Начальная цена не сообщается.

