Названы самые дешевые китайские кроссоверы в России

Портал «Автоновости дня» провел исследование и составил список из 10 самых дешевых китайских кроссоверов в России.

Так, самым дешевым новым китайским кроссовером в России на данный момент является Livan X3 Pro. Он предлагается в единственной комплектации Luxury и стоит 1,49 млн рублей. Далее следует JAC JS3, который обойдется в 1,55 млн. рублей. На третьем месте находится Bestune T55, купить который в базовой комплектации можно всего за 1,7 млн рублей.

Далее следуют Haval Jolion (от 1,8 млн рублей), DFSK 500 (от 1,9 млн рублей), Dongfeng 580 (от 1,9 млн рублей), BAIC X7 (от 1,9 млн рублей), Livan X6 Pro (от 1,9 млн рублей), Bestune T77 (от 1,9 млн рублей), SWM G01 (от 1,9 млн рублей).

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

