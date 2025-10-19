В России рухнули продажи пикапов

В сентябре 2025 года на российском рынке было продано 1,65 тыс. новых пикапов, что на 40% меньше, чем в сентябре 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего в сентябре 2025 года в России было продано пикапов JAC T9 — 327 экземпляров.. Далее следует RAM 1500 с показателем 202 реализованных пикапа. На третьем месте находится Great Wall Poer (200 ед.).

В пятерку самых популярных пикапов также попали Changan Hunter Plus (176 ед.) и УАЗ «Пикап» (132 ед.).

Всего За 9 месяцев 2025 года в России было продано 15,2 тыс. новых пикапов. Это на 26% меньше, чем в январе – сентябре 2024-го.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

