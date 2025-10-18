На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минпромторг опроверг, что отсрочка утильсбора коснется тех, кто купил авто до 12 сентября

Минпромторг прорабатывает отсрочку всех положений документа о новом утильсборе
Global Look Press

Министерство промышленности и торговли опровергло информацию о том, что отсрочка новых правил утильсбора коснется только тех, кто заказал автомобили до 12 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

«Обращаем внимание, что информация об отсрочке вступления в силу новых правил расчета утильсбора только для граждан, купивших автомобиль до 12 сентября, не соответствует действительности», — цитирует агентство сообщение министерства.

В Минпромторге добавили, что в настоящее время прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта, размещенного на портале regulation.gov.ru в сентябре. Предлагаемые изменения не затронут тех, кто успеет внести утильсбор до их вступления в силу, уточнили в министерстве. Поручение проработать возможность отсрочки дал Минпромторгу первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Telegram-канал Mash сообщил 18 октября, что даже в случае введения отсрочки, оплатить утильсбор по старым ставкам смогут только те покупатели машин, которые приобрели их за границей до 12 сентября. Позднее он отредактировал свое сообщение и указал, что данная мера — один из рассматриваемых вариантов.

