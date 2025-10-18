На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Mash: отсрочка повышения утильсбора будет действовать на машины, купленные до 12 сентября

Mash: отсрочка утильсбора распространится на авто, купленные до 12 сентября
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Заплатить утильсбор по прежним ставкам, не привязанным к мощности, смогут только те автовладельцы, которые купили машины за границей до 12 сентября 2025 года, сообщает Telegram-канал Mash.

«Отсрочкой могут воспользоваться лишь те, кто купил автомобиль за границей до 12 сентября — даты публикации проекта. Вам повезло, вы оплатите утиль по прежним ставкам. Но надо успеть до 1 декабря», — отмечается в публикации.

Тем, кто заказал автомобили после этой даты, придется заплатить утильсбор по новым ставкам. Для автомобилей с моторами мощностью более 160 л.с., ввозимыми частными лицами для личного пользования, льготный утильсбор будет отменен и приравнен к коммерческому.

О том, что дату введения новых правил утильсбора могут перенести, стало известно 14 октября.

Ранее стало известно, что в России могут ввести постоплату парковки.

