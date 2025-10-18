На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российским водителям напомнили о новой причине для лишении прав в октябре

Автоюрист Воропаев: россиян лишат права управлять машиной за неявку в военкомат
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Россияне, которые не явились в военкомат в назначенный срок, потеряют право управлять автомобилем. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил автоюрист Лев Воропаев.

«Федеральный закон о воинской обязанности разрешает соответствующим органам ограничивать действие права управления автомобилем в случае, если гражданин не явился по врученной повестке», — пояснил эксперт.

Он добавил, что, в соответствии с приказом МВД, уклонистам от армии также не удастся получить водительские права. В приказе есть пункт, который указывает, что в случае применения запрета на управление транспортным средством, гражданин не может получить удостоверение при обращении в Госавтоинспекцию, отметил эксперт.

1 октября в России начался осенний призыв на срочную военную службу. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, с 1 октября по 31 декабря 2025 года в Вооруженные силы страны будут призваны 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

