Петербурженка отсудила деньги коммунальщиков за глыбу льда на BMW

В Петербурге у коммунальщиков отсудили деньги за упавшую на BMW глыбу льда

Жительница Санкт-Петербурга отсудила у коммунальщиков свыше 650 тыс. рублей из-за упавшей глыбы льда на ее автомобиль BMW X6. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по городу.

«57-летняя местная жительница оставила свой автомобиль во дворе жилого дома, а на следующий день она обнаружила на нем повреждения. Оказалось, что с крыши здания на иномарку упала глыба льда», — передает пресс-служба.

Восстановительный ремонт оценили в 350 тыс. рублей. Женщина подала иск против управляющей компании и выиграла суд. Вместе с моральным ущербом и штрафом общая сумма составила свыше 650 тыс. рублей.

До этого на Камчатке 73-летний пенсионер отсудил у коммунальщиков большую сумму за повреждение его автомобиля Honda CR-V бродячими собаками.

Согласно отчету об оценке ущерба, сумма ремонта машины составила 529 тыс. рублей. Мужчина подал в суд на службу благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа. Районный суд удовлетворил иск, однако коммунальщики подали апелляцию, в которой указали, что не обязаны следить за передвижениями бродячих собак.

Краевой суд утвердил решение первой инстанции, указав, что в силу закона ответчик обязан предпринимать мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

