Россиянам рассказали, как автомобиль законсервировать на зиму

Чтобы автомобиль, который не будет эксплуатироваться зимой, не испортился в результате длительного простоя, нужно принять несколько профилактических мер. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

«Прежде всего нужно тщательно помыть машину, чтобы она не въедалась в кузов и не провоцировала коррозию. Идеально при длительной стоянке установить автомобиль на подставки, чтобы разгрузить подвеску. Если гараж отапливаемый, можно приоткрыть окна, чтобы проветривался салон», — перечислил Баканов.

По его словам, также при подготовке автомобиля к длительной стоянке не следует оставлять бензобак наполовину заправленным топливом, чтобы его поверхность не ржавела изнутри: нужно или выработать весь бензин, или полностью заправить. Машину, где топливный бак пластиковый, лучше хранить с пустым баком, уточнил эксперт.

