На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как автомобиль законсервировать на зиму

Автоэксперт Баканов назвал 4 действия для консервации автомобиля
true
true
true
close
Кирилл Брага/РИА Новости

Чтобы автомобиль, который не будет эксплуатироваться зимой, не испортился в результате длительного простоя, нужно принять несколько профилактических мер. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

«Прежде всего нужно тщательно помыть машину, чтобы она не въедалась в кузов и не провоцировала коррозию. Идеально при длительной стоянке установить автомобиль на подставки, чтобы разгрузить подвеску. Если гараж отапливаемый, можно приоткрыть окна, чтобы проветривался салон», — перечислил Баканов.

По его словам, также при подготовке автомобиля к длительной стоянке не следует оставлять бензобак наполовину заправленным топливом, чтобы его поверхность не ржавела изнутри: нужно или выработать весь бензин, или полностью заправить. Машину, где топливный бак пластиковый, лучше хранить с пустым баком, уточнил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как правильно разбить стекло автомобиля при пожаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами