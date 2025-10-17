«Прицельно бомбят»: вороны забросали машины уфимцев щебнем

Жители Уфы пожаловались на ворон, которые прицельно забрасывают щебнем припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«По рассказам очевидцев, пернатые налётчики таскают щебёнку с крыши и с размаху сбрасывают вниз — будто специально, прицельно бомбят», — отмечается в публикации.

Птицы атакуют автомобили в одном из дворов на улице Зорге в столице Башкирии. На кадрах с места событий видно большое количество мелких камней, валяющихся на спортивной площадке. Там же припаркован автомобиль с трещиной от удара камнем на лобовом стекле.

До этого на Камчатке пенсионер отсудил у коммунальщиков более 500 тыс. рублей из-за того, что его автомобиль искусали бродячие собаки. Животные оторвали бампер Honda CR-V и оставили следы зубов на капоте.

Ранее водитель распугал людей, въехав на детскую площадку ЖК в Подмосковье.