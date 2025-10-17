На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Распугал людей»: водитель въехал на детскую площадку в подмосковном ЖК и попал на видео

В Подмосковье водитель распугал людей на детской площадке в ЖК и попал на видео
true
true
true

В Подмосковье водитель въехал на автомобиле на детскую площадку крупного жилого комплекса, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Очень стремный персонаж распугал людей во дворе ЖК «Новая Рига». Асфальта ему, видимо, показалось мало», — отмечается в публикации.

На кадрах виден кроссовер черного цвета, водитель которого остановился при въезде в пешеходную зону. Затем он продолжил движение и проехал по детской площадке, уткнувшись бампером в скамейку. На расстоянии от автомобиля собрались прохожие, включая матерей с маленькими детьми. Они сняли нарушителя на видео. Утверждается, что местные жители неоднократно жаловались на поведение водителя.

До этого в Приморье на видео попал момент тяжелого ДТП, при котором люди разлетелись в стороны. Водитель мотоцикла выехал на перекресток, где его сбил автомобиль.

Ранее в массовом ДТП на востоке Москвы пострадали дети.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами