«Распугал людей»: водитель въехал на детскую площадку в подмосковном ЖК и попал на видео

В Подмосковье водитель распугал людей на детской площадке в ЖК и попал на видео

В Подмосковье водитель въехал на автомобиле на детскую площадку крупного жилого комплекса, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Очень стремный персонаж распугал людей во дворе ЖК «Новая Рига». Асфальта ему, видимо, показалось мало», — отмечается в публикации.

На кадрах виден кроссовер черного цвета, водитель которого остановился при въезде в пешеходную зону. Затем он продолжил движение и проехал по детской площадке, уткнувшись бампером в скамейку. На расстоянии от автомобиля собрались прохожие, включая матерей с маленькими детьми. Они сняли нарушителя на видео. Утверждается, что местные жители неоднократно жаловались на поведение водителя.

