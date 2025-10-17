На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новый отзыв грузовиков Sitrak и Howo пройдет в России

Sitrak устранит нарушения, из-за которых продажи машин остановили в РФ
ГК «ИТС»

Росстандарт согласовал с компанией «Синотрак Рус» очередную отзывную программу по устранению нарушений, из-за которых были принудительно остановлены продажи китайских грузовиков Sitrak и Howo в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Согласованная программа мероприятий включает в себя устранение документарных нарушений, выявленных при проверке грузовых автомобилей HOWO, SITRAK типа ZZHS 8х4. В связи с этим представление транспортных средств, находящихся в эксплуатации, в официальные дилерские центры не требуется», — отмечается в сообщении.

Сертификационные документы на грузовики, разрешающие их выпуск в обращение, были приостановлены ранее по результатам внеплановых выездных проверок. О ситуации с китайскими грузовиками Howo и Sitrak подробно писала «Газета.Ru». Контролирующие органы пришли с проверкой в «Синотрак Рус» 13 мая 2025 года.

Ранее стало известно, что бывший завод General Motors готовят к выпуску китайских автомобилей.

