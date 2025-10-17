На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Доставали детей»: в Красноярске на видео сняли разбитые машины после ДТП со скорой

Mash: легковушка протаранила машину скорой помощи в Красноярске
Telegram-канал Kras Mash

В Красноярске легковая машина врезалась в автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

«Встали все три полосы. Водитель пытался объехать резко затормозившее перед ним авто, выскочил на встречку и ударился в «Газель» медиков. Они же помогли виновнику аварии», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части стоят разбитые автомобили, в том числе машина экстренных медицинских служб. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. По словам очевидцев, после аварии людям пришлось доставать из салона легкового автомобиля двоих детей.

До этого сообщалось, что на западе Москвы на Мосфильмовской улице курьер на электровелосипеде сбил школьницу на тротуаре. По словам очевидцев, ДТП произошло между школой и детским садом. В настоящее время столичная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми.

