На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин сжег авто бывшей девушки и ей подарил крышку гроба

Baza: в Ивановской области мужчина сжег авто девушки и привез ей крышку гроба
true
true
true
close
Telegram-канал Baza

В Ивановской области мужчина устроил грандиозную месть бывшей девушке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«После развода Мария Лебедева долго жила одна, пока не встретила Виктора. Он красиво ухаживал, заботился, а потом переехал к ней. Пять месяцев они жили вместе, но потом женщина решила расстаться. С тех пор Виктор превратился в чудовище», — говорится в публикации.

По данным канала, мужчина угрожал Марии и ее семье, в частности размещая фотографии девушки на сайтах эскорт-услуг. Кроме того, Виктор взломал камеры домашнего видеонаблюдения и шантажировал бывшую возлюбленную скриншотами.

«Виктор несколько раз проникал в дом Марии – громил жилье, ставил ее под холодный душ, воровал ключи от квартиры и машины. Мужчина спрашивал у матери девушки, успела ли она заказать гроб для дочери. А на следующий день под воротами дома Марии стояла крышка гроба», — передает Baza.

Сейчас мужчина находится под стражей, но продолжает отправлять угрозы девушке даже из СИЗО.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина сжег автомобиль Kia Sportage, чтобы отомстить бывшей жене.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что иномарка горит на проезжей части, при этом пламя охватило машину полностью.

Ранее москвич решил пройти МКАД пешком и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами