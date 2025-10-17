ДТП на МКАД попало на видео

На МКАД на видео попало, как «КамАЗ» врезался в легковушку с человеком в салоне

В Москве на МКАД столкнулись «КамАЗ» и легковая машина. Об этом сообщает Telegram-канал «СпецДорПроект».

«ДТП на 65 км МКАД», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как грузовик врезается в легковой автомобиль, водитель которого выезжает на оживленную дорогу. После удара машины съезжают с проезжей части. На записи также заметно, что автомобили получили повреждения.

До этого сообщалось, что на западе Москвы на Мосфильмовской улице курьер на электровелосипеде сбил школьницу на тротуаре. По словам очевидцев, ДТП произошло между школой и детским садом. В настоящее время столичная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

По информации Telegram-канала «Агентство «Москва», правоохранители задержали курьера, который сбил девочку. Также сообщается, что скоро мужчину отправят на допрос в отдел СК, в отношении нарушителя возбудили уголовное дело.

Ранее на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми.