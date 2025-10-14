В Курске нетрезвый водитель устроил за ночь 5 ДТП

В Курске пьяный водитель Mercedes за ночь попал в пять ДТП, сообщает Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области». Мужчина был остановлен стражами порядка на ул. Ленина.

«В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал, при этом пояснил, что в эту же ночь, управляя автомобилем в нетрезвом виде, совершил пять ДТП с припаркованными автомобилями», — сообщает канал.

Отмечается, что суд назначил водителю наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

До этого в Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину за езду в нетрезвом состоянии на мощном электровелосипеде.

В Госавтоинспекции напомнили, что водители электровелосипедов должны соблюдать ПДД наравне с автомобилистами.

Ранее в МВД составили портрет среднестатистического пьяного водителя.