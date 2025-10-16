На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полис ОСАГО может подорожать в два раза в России

«Известия»: в РФ полис ОСАГО для некоторых регионов может подорожать в 2 раза
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

В России увеличат коридор тарифов по ОСАГО на 15% в обе стороны для легковых машин и на 40% для мотоциклистов, сообщают «Известия» со ссылкой на директора департамента страхового рынка Банка России Илью Смирнова.

Отмечается, что сейчас, устанавливая цену, страховые компании вынужденно смещаются к верхней планке. У них уменьшается возможность индивидуализировать стоимость. В регуляторе намерены расширить границы тарифного коридора, чтобы это исправить.

Кроме того, планируется вдвое повысить территориальный коэффициент для Республики Ингушетия и Новосибирской области. Это регионы из красной зоны.

До этого заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что автостраховщиков в России надо обязать выплачивать возмещение по ОСАГО без учета износа запчастей. Но это при условии, что страховщики получат право самостоятельно выбирать вариант возмещения в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Также, ранее в России предложили приравнять автоподставщиков к террористам, чтобы побороть этот вид преступления. Об этом заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

По его мнению, этот вариант стоит рассмотреть вместо повышения цен на ОСАГО на фоне участившихся случаев мошенничества, в том числе автоподстав. Кроме того, эксперт призвал конфисковать все средства, которые есть у мошенников, и ввести уголовную ответственность с наказанием до 15-30 лет лишения свободы.

Ранее были названы регионы России, где запустят эксперимент по контролю ОСАГО через камеры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами