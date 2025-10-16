Полис ОСАГО может подорожать в два раза в России

«Известия»: в РФ полис ОСАГО для некоторых регионов может подорожать в 2 раза

В России увеличат коридор тарифов по ОСАГО на 15% в обе стороны для легковых машин и на 40% для мотоциклистов, сообщают «Известия» со ссылкой на директора департамента страхового рынка Банка России Илью Смирнова.

Отмечается, что сейчас, устанавливая цену, страховые компании вынужденно смещаются к верхней планке. У них уменьшается возможность индивидуализировать стоимость. В регуляторе намерены расширить границы тарифного коридора, чтобы это исправить.

Кроме того, планируется вдвое повысить территориальный коэффициент для Республики Ингушетия и Новосибирской области. Это регионы из красной зоны.

До этого заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что автостраховщиков в России надо обязать выплачивать возмещение по ОСАГО без учета износа запчастей. Но это при условии, что страховщики получат право самостоятельно выбирать вариант возмещения в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

Также, ранее в России предложили приравнять автоподставщиков к террористам, чтобы побороть этот вид преступления. Об этом заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

По его мнению, этот вариант стоит рассмотреть вместо повышения цен на ОСАГО на фоне участившихся случаев мошенничества, в том числе автоподстав. Кроме того, эксперт призвал конфисковать все средства, которые есть у мошенников, и ввести уголовную ответственность с наказанием до 15-30 лет лишения свободы.

Ранее были названы регионы России, где запустят эксперимент по контролю ОСАГО через камеры.