Названы регионы России, где запустят эксперимент по контролю ОСАГО через камеры

Эксперимент по контролю за ОСАГО через камеры запустят в трех регионах РФ

Эксперимент по контролю за полисами ОСАГО через камеры видеофиксации могут запустить в Москве, Санкт-Петербурге и Чувашии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Это Москва, Санкт-Петербург, поскольку здесь дороже транспортное происшествие. Движение очень сложное, и понятно, что здесь в первую очередь надо такие идеи реализовывать. Я предложил Чувашию, поскольку представляю эту республику», — сказал Аксаков.

Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать меры по борьбе с автомобилями без полисов ОСАГО в апреле 2025 года.

«Правительству РФ совместно с МВД России, Банком России, комиссиями Государственного Совета Российской Федерации исполнительными органами субъектов РФ принять меры по совершенствованию администрирования правонарушений, предусмотренных ст. 12.37 КоАП, обеспечив применение работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи», – заявил президент.

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что систему, которая позволит запустить автоматическое выявление водителей без полисов ОСАГО, не успеют запустить в России к 1 ноября, потому что для этого нужно выполнить несколько условий.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести ОСАГО для курьеров на СИМ.