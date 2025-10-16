На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео с места массового ДТП, парализовавшего движение в Москве

В Новой Москве на видео попали разбитые автомобили после массового столкновения
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

В Новой Москве столкнулись 15 автомобилей, два ДТП затруднили движение. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Первое массовое ДТП из-за гололеда в Москве случилось на Остафьевском шоссе — столкнулись 15 машин», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия столкновений. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько поврежденных автомобилей. Кроме того, на кадрах с места второго ДТП заметно, что на дороге лежит человек, который получил травмы. На место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов.

По данным канала, в результате произошедшего пострадали два человека, один из которых – ребенок. В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиль, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент.

Ранее на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми.

