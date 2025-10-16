На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мама, вызывай такси!»: мальчик из известного мема оказался болен

Baza: на мальчике-аутисте из известного мема про такси решили заработать
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

Звезда популярного мема «Мама, вызывай такси!» страдает аутизмом, причем на его образе пытаются заработать. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Родные Жени из Тобольска, который случайно стал звездой мема, намерены положить конец этой популярности. Фото и видео мальчика стали использовать предприниматели и блогеры в коммерческих целях, причем без согласия его родственников», — говорится в публикации.

По словам родственников мальчика, у него диагностировала легкая степень аутизма. В тот день Женя ехал с матерью в автобусе и в какой-то момент стал бегать по салону и плохо себя вести. Женщина не успела оплатить проезд, в результате чего их высадили. Конфликт снял на видео очевидец, после чего на семью обрушился шквал критики.

«Нам очень больно видеть, как люди оскорбляют Женю. Он особенный ребенок, и он не заслуживает такого отношения», — рассказала сестра Жени.

До этого певица Светлана Лобода столкнулась с хейтом от украинцев после использования мема из России.

Лобода сделала промо-ролик своего нового трека с использованием мема «Мама, вызывай такси». Оригинальное видео снято в Тобольске (Тюменская область). В нем мальчик просит маму вызвать такси, после того как их выгнали из автобуса за плохое поведение. В комментариях под постом украинские пользователи раскритиковали артистку. Они обвинили ее в исполнении песни на русском языке и хайпе на больном ребенке. Как отмечает Shot, мальчик имеет особенности в развитии.

Ранее на Алтае водитель Mercedes сбил женщину и сбежал в кусты.

