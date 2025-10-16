На Алтае водитель Mercedes сбил женщину и сбежал в кусты

Mash: в Новоалтайске водитель сбил женщину, протаранил автобус и сбежал в кусты

В городе Новоалтайске водитель иномарки сбил женщину, врезался в общественный транспорт и сбежал в кусты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«20-летний мужчина на «Спринтере» снес пешехода, попытался скрыться, но протаранил 125-й. На глазах очевидцев он вместе с пассажирами собрал манатки из машины и рванул с места ДТП», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах, снятых после ДТП, видно, что женщина лежит на проезжей части. По информации канала, она получила травмы и сейчас находится в больнице. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали водителя.

