На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крупное ДТП парализовало движение автомобилей в Подмосковье

Крупное ДТП заблокировало движение транспорта в Подмосковье
true
true
true

Автомобильная авария произошла в Домодедовском округе Московской области около деревни Одинцово. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Судя по кадрам, в аварию попали три машины: легковушка, фура и минивэн. Сильнее всего поврежден последний. Фура опрокинулась в кювет.

О причинах ДТП и о пострадавших не сообщается.

До этого стало известно, что водитель иномарки не выжил после жесткого ДТП на МКАД. На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили повреждения. При этом в момент столкновения детали разлетелись по проезжей части.

На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов и следственно-оперативные группы.

Ранее на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами