Крупное ДТП парализовало движение автомобилей в Подмосковье

Автомобильная авария произошла в Домодедовском округе Московской области около деревни Одинцово. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Судя по кадрам, в аварию попали три машины: легковушка, фура и минивэн. Сильнее всего поврежден последний. Фура опрокинулась в кювет.

О причинах ДТП и о пострадавших не сообщается.

До этого стало известно, что водитель иномарки не выжил после жесткого ДТП на МКАД. На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобили получили повреждения. При этом в момент столкновения детали разлетелись по проезжей части.

На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов и следственно-оперативные группы.

Ранее на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми.