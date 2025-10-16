В Приморье на видео попало, как трамвай снес спешившую скорую помощь

В Приморье на видео попало, как трамвай снес скорую, спешившую к человеку

Во Владивостоке трамвай сбил автомобиль экстренных медицинских служб. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Момент необычного ДТП на луговой попал на камеру. Водитель скорой попытался проскочить, но не успел и подлез под трамвай», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как общественный транспорт врезается в боковую часть автомобиля скорой помощи. При этом на записи заметно, что машина экстренных служб двигалась с включенной сиреной и проблесковыми маяками.

