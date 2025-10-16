На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье на видео попало, как трамвай снес спешившую скорую помощь

В Приморье на видео попало, как трамвай снес скорую, спешившую к человеку
true
true
true

Во Владивостоке трамвай сбил автомобиль экстренных медицинских служб. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Момент необычного ДТП на луговой попал на камеру. Водитель скорой попытался проскочить, но не успел и подлез под трамвай», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как общественный транспорт врезается в боковую часть автомобиля скорой помощи. При этом на записи заметно, что машина экстренных служб двигалась с включенной сиреной и проблесковыми маяками.

До этого сообщалось, что во Владивостока пенсионерка попала под колеса общественного транспорта, пытаясь запрыгнуть в салон. Уличная камера запечатлела инцидент. По предварительной информации, транспорт проехал по руке приморки. На помощь пострадавшей пенсионерке пришел водитель. Правоохранители выяснили, что ранее мужчина не нарушал ПДД.

Ранее на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми.

