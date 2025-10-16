В Приморье на видео попало, как пенсионерка упала под колеса автобуса

Во Владивостока пенсионерка попала под колеса общественного транспорта, пытаясь запрыгнуть в салон. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Голубой автобус стоял на Кирова с открытыми дверьми. 66-летняя женщина решила заскочить внутрь в последний момент. Удержаться не смогла и упала на асфальт», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. По предварительной информации, транспорт проехал по руке приморки. На помощь пострадавшей пенсионерке пришел водитель. Правоохранители выяснили, что ранее мужчина не нарушал ПДД.

Также сообщается, что в результате ДТП женщина получили травмы, в настоящее время она находится в больнице.

