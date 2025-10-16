В Сети появились рекламные постеры иностранных автокомпаний с ценниками 2013 года

No Limits опубликовал постеры иностранных автокомпаний с ценами 2013 года

В Сети появились постеры иностранных автомобильных компаний с ценами 2013 года, сообщает канал No Limits.

«В Сети вирусятся рекламные постеры иностранных автокомпаний с ценниками 2013 года, где «некитайские» машины — те, которые мы хотим — стоят столько же, сколько сейчас стоит Lada Vesta», — сообщает канал.

Отмечается, что на многих автомобильных рынках новые поколения таких машин стоят плюс-минус столько же либо не сильно дороже.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

