На видео попало, как женщина чудом избежала наезда автомобиля в Новосибирске

В Новосибирске на видео попало, как женщину чудом не раздавила машина

В Новосибирске автомобиль с человеком перевернулся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал ГКУ НСО ЦОДД.

«На Ордынском шоссе 16 октября произошло ДТП, в котором один из автомобилей оказался на крыше, а пешеход чудом избежал серьезных проблем со здоровьем», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль переворачивается на проезжей части, при этом рядом по тротуару идет человек. На записи также заметно, как в момент ДТП разлетелись автомобильные детали и отлетело колесо. Очевидцы помогли пострадавшему водителю выбраться из поврежденного транспорта.

