В России рекордно выросли продажи подержанных автомобилей

«Дром»: продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 17%
Илья Наймушин/РИА Новости

В России вырос спрос на автомобили с пробегом, сообщает автомобильный портал «Дром».

«В третьем квартале 2025 года россияне купили на 17% больше машин с пробегом, чем во втором»— сообщает портал.

Средняя стоимость автомобилей на вторичном рынке в России по итогам прошлого квартала выросла по сравнению со вторым на 2%, достигнув 914 тысяч рублей. Растет и количество предложений — примерно на 27% с начала года. Так, если в январе на «Дроме» было почти 740 тысяч актуальных объявлений о продаже машин с пробегом, то к сентябрю их количество достигло 945 тысяч.

Самыми продаваемыми машинами на вторичном рынке остаются отечественные Lada Priora, Lada Granta и Lada 2114.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, сколько у российских дилеров новых непроданных автомобилей.

