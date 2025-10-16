В МВД Амурской области рассказали подробности о ДТП с автобусом

Информация о двух погибших в ДТП с автобусом в Амурской области не подтвердилась

Полиция опровергла информацию о двух погибших в аварии с автобусом в Амурской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

В ведомстве добавили, что автобус вез сотрудников строительного предприятия.

До этого сообщалось, что автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Свободненском районе Амурской области.

В МВД рассказали, что на месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, следственно-оперативной группы МО МВД России «Свободненский». Также на место ДТП выехал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области.

