В МВД Амурской области рассказали подробности о ДТП с автобусом

Информация о двух погибших в ДТП с автобусом в Амурской области не подтвердилась
Telegram-канал «Благовещенск №1»

Полиция опровергла информацию о двух погибших в аварии с автобусом в Амурской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

В ведомстве добавили, что автобус вез сотрудников строительного предприятия.

До этого сообщалось, что автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Свободненском районе Амурской области.

В МВД рассказали, что на месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, следственно-оперативной группы МО МВД России «Свободненский». Также на место ДТП выехал начальник Госавтоинспекции УМВД России по Амурской области.

4 октября в Тамбовской области рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет. ДТП произошло утром на 14-м км автодороги Турмасово — Мичуринск. Автобус №123 перевозил пассажиров из села Круглое в город Мичуринск. Водитель не справился с управлением.

В конце сентября в Бурятии рейсовый автобус с пассажирами тоже съехал с дороги и опрокинулся в кювет. На кадрах с места аварии было видно, что транспортное средство получило серьезные повреждения, у него выбило лобовое и боковые стекла. Съехав с дороги, автобус, вероятно, задел столб с дорожным знаком. В автобусе ехали 13 пассажиров. Двое из них пострадали.

Ранее автобус переехал человека на дороге, которого уже сбили.

