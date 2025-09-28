На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бурятии рейсовый автобус с пассажирами съехал с дороги и опрокинулся

В Бурятии два человека пострадали в ДТП с автобусом
Прокуратура Республики Бурятия

В Бурятии сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает прокуратура региона.

По предварительным данным, транспортное средство марки Toyota съехало в кювет и перевернулось на бок. На кадрах с места заметно, что транспортное средство получило серьезные повреждения, у него выбиты стекла. Съехав с дороги, судя по фото, автобус задел столб.

Всего в автомобиле было 13 пассажиров, среди них детей не было. В ДТП пострадали двое, им оказали всю необходимую помощь.

По данным Telegram-канала Babr Mash, инцидент произошел в районе СНТ «Цементник», транспорт следовал из Улан-Удэ в Иркутск. У пострадавших ушибы и ссадины.

«На место прибыли пожарная часть и две бригады скорой», – сообщается в публикации.

На данный момент прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП. При необходимости специалисты примут меры прокурорского реагирования.

Ранее школьный автобус с детьми улетел с дороги в Башкирии.

