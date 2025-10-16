В Приамурье опрокинулся автобус с 48 пассажирами, есть пострадавшие

В Приамурье два человека не выжили при опрокидывании автобуса

Автобус с 48 пассажирами опрокинулся в Свободненском районе Амурской области. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МВД.

В ведомстве уточнили, что это было транспортное средство одного из предприятий. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и выехал начальник областной Госавтоинспекции.

4 октября в Тамбовской области рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет. ДТП произошло утром на 14 км автодороги «Турмасово-Мичуринск». Автобус № 123 перевозил пассажиров из села Круглое в город Мичуринск. Водитель не справился с управлением.

В конце сентября в Бурятии рейсовый автобус с пассажирами тоже съехал с дороги и опрокинулся в кювет. На кадрах с места аварии было видно, что транспортное средство получило серьезные повреждения, у него выбило лобовое и боковые стекла. Съехав с дороги автобус, вероятно, задел столб с дорожным знаком. В автобусе ехали 13 пассажиров. Двое из них пострадали.

Ранее автобус переехал человека на дороге, которого уже сбили.