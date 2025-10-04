В Тамбовской области рейсовый автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

В Тамбовской области рейсовый автобус попал в ДТП, пострадали 8 человек

В Тамбовской области рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет. Об этом сообщает в Telegram-канале региональная прокуратура.

Там рассказали, что ДТП произошло около 9:30 на 14 км автодороги «Турмасово-Мичуринск». Автобус № 123 перевозил пассажиров из села Круглое в город Мичуринск. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

В прокуратуре добавили, что в аварии пострадали восемь человек. Было возбуждено уголовное дело по статье об «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В прошлом мае на федеральной трассе в Калмыкии водитель микроавтобуса уснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Семь пассажиров получили несовместимые с жизнью травмы, еще 11 пострадали. СМИ сообщали, что в крови виновника ДТП нашли следы марихуаны.

Ранее в Петербурге гаишник потерял сознание за рулем и наехал на людей.