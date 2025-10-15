На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ой, поехали!»: тигр бросился на машину с людьми в Приморье и попал на видео

В Приморье тигр атаковал автомобиль с людьми и попал на видео
true
true
true

В Приморье тигр бросился на машину с людьми, которые снимали его на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

Инцидент произошел недалеко от Находки. Люди, ехавшие в автомобиле, заметили в кустах тигра, который сидел рядом со своей добычей — тушей коровы. Пассажиры начали светить фонарем в сторону хищника и обсуждать его появление. Затем тигр бросился на автомобиль, защищая свою добычу.

«Ой, поехали», — отреагировал водитель на нападение животного.

Отъехав на небольшое расстояние, водитель снова остановился. Тигр последовал за машиной по обочине дороги.

До этого в Санкт-Петербурге подростки угнали самокаты со штрафстоянки, инцидент был записан на видео.

Ранее приморец без трусов упал на капот автомобиля.

