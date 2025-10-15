В Петербурге подростки угнали самокаты со штрафстоянки, и это попало на видео

В Санкт-Петербурге несколько подростков угнали со штрафстоянки питбайки и электросамокат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В микрорайоне Шушары подростки сломали забор и проникли на штрафстоянку, где хранится арестованный и эвакуированный ГИБДД транспорт. Парней не смутило наличие охраны и камер наблюдения», — говорится в сообщении.

По информации канала, школьники угнали со штрафстоянки кроссовый мотоцикл, питбайк и электросамокат, общая стоимость всех транспортных средств около 400 тысяч рублей. Сотрудники службы безопасности не сразу заметили кражу. В настоящее время нарушители задержаны.

