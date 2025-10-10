На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как действовать, если машину поцарапали коммунальщики

Юрист Воропаев назвал 4 шага владельца автомобиля, разбитого коммунальщиками
Агентство «Москва»

Если припаркованный автомобиль повредили сотрудники коммунальных служб во время спила деревьев, покоса травы и других работ, действия владельца машины для взыскания ущерба должны быть подчинены строгому алгоритму. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«В таком случае нужно вызвать сотрудников патрульно-постовой службы полиции, зафиксировать данное происшествие. Затем нужно сообщить о повреждении автомобиля в управляющую компанию. Если в добровольном порядке они откажутся возместить ущерб, необходимо провести его оценку и обратиться в суд», — сообщил юрист.

Даже если работы проводил субподрядчик, а не управляющая компания дома, в ходе судебного разбирательства его будет несложно установить, добавил юрист.

«В этой ситуации претензию нужно предъявлять управляющей компании – тому лицу, которое пострадавший знает. Заказчика работ никто не освобождает от обязанности контролировать безопасность выполнения работ», — заключил Воропаев.

Ранее в Италии улитка сломала светофор.

