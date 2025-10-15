Владивостокская таможня зафиксировала в октябре рекорд по ввозу автомобилей

Ввоз машин в РФ через Владивосток увеличился на 24%

С 1 октября 2025 года Владивостокской таможней оформлено более 17,5 тыс. импортных автомобилей для личного пользования, что на 24% больше, чем за первые две недели сентября, сообщает официальный Telegram-канал ФТС.

«Увеличение количества ввезенных автомобилей не повлияло на сроки их выпуска, таможней заранее предприняты меры по усилению рабочих смен», — сообщает канал.

В июле таможенные посты Владивостокской таможни оформили 33,1 тыс. импортных авто для личного пользования, в августе – 32,2 тыс., в сентябре – около 31 тыс. машин.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

