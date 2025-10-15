Москвичка не выжила в ДТП с автобусом

В Москве женщина попала под колеса автобуса и не выжила

В Москве женщина попала под колеса пассажирского автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Автобус сбил женщину на улице Маршала Бирюзова в Щукино», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате произошедшего женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города.

До этого сообщалось, что в Москве женщина пострадала в массовой аварии. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП белая машина получила серьезные повреждения. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По информации Telegram-канала «Моя Москва», люди достали женщину из поврежденного транспорта и передали прибывшим медикам. Кроме того, движение по трем полосам в сторону области перекрыли. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми.