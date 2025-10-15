На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось новое видео с места крупного ДТП с китайским грузовиком в Уфе

В Сети появилось новое видео с места массового ДТП с китайским грузовиком в Уфе
В Сети появилось новое видео с места массовой аварии с китайским грузовиком в Уфе. Кадры опубликовал Telegram-канал «112».

Судя по кадрам, на улице, где произошла авария, полностью остановили движение автомобилей. Также на видео попали сотрудники полиции и пожарные в момент совещания. Разбитые грузовики и искореженную легковушку пролили пеной во избежание возгорания.

Об аварии в Уфе стало известно утром 15 октября 2025 года. Сам инцидент произошел в этот же день в районе 10 часов по местному времени.

«По имеющейся информации, на пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе у большегруза «Шахман» отказали тормоза и на скорости он допустил столкновение с 11 автобилями находящимся в пути следования», — сообщил в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. По пострадавшим информация уточняется. На месте работают сотрудники МЧС России, медицинские работники и эксперты главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан.

Позже было опубликовано видео с места аварии.

До этого в Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину за езду в нетрезвом состоянии на мощном электровелосипеде.

В Госавтоинспекции напомнили, что водители электровелосипедов должны соблюдать ПДД наравне с автомобилистами.

Ранее в МВД составили портрет среднестатистического пьяного водителя.

