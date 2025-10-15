В России не планируется переносить сроки вступления в силу закона о локализации автомобилей такси

В России не изменят срок вступления в силу закона о локализации автомобилей, используемых в качестве такси, не будет переноситься, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга РФ Антона Алиханова.

«Срок вступления в силу закона точно переноситься не будет. Это президентский законпроект. Он принят не так давно, и он не вступил еще в силу. Поэтому не видим смысла сейчас говорить о переносе», - ответил он на вопрос о том, планируется ли перенос вступления в силу закона о локализации автомобилей для такси.

1 октября Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которым разрешат работать в такси после вступления в силу закона о локализации в марте 2026 года. Среди них — несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah. Многие из этих машин непригодны для работы в такси, а другие — слишком дорогие, заявили «Газете.Ru» опрошенные эксперты. Подробнее — в нашем материале.

Также россиян предупредили о росте числа нелегальных таксистов из-за новых правил перевозок и необходимости для таксистов страховать гражданскую ответственность перед пассажирами.

Ранее в Госдуме предложили разрешить некоторым водителям ездить по выделенной полосе.