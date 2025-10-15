Названы самые продаваемые люксовые автомобили в России

В России в сентябре 2025 года было продано 63 новых автомобиля сегмента Luxury, что в 1,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года (42 шт.). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что впервые в 2025 году первенство в сегменте Luxury возглавил кроссовер Lamborghini Urus, который в сентябре разошелся тиражом в 15 машин. Rolls-Royce Cullinan (13 ед.), который был бестселлером в предыдущие восемь месяцев, стал вторым. В топ-5 также вошли Bentley Bentayga (10 ед.), Bentley Continental GT (7 ед.) и Rolls-Royce Phantom (3 ед.).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, сколько у российских дилеров новых непроданных автомобилей.