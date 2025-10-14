На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Страшные кадры»: появилось видео с места, где перевернулся грузовик Росгвардии

В Дагестане на видео сняли, как люди спасали сотрудников Росгвардии после ДТП
В Дагестане опрокинулся грузовик с сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Страшные кадры аварии с участием грузовика Росгвардии в Унцукульском районе Дагестана. Местные жители помогают экстренным службам спасать сотрудников», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что грузовик вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. На месте аварии собралось много людей, многие из которых помогают спасать пострадавших. На записи также заметно, что грузовик получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов и выбиты стекла.

Инцидент произошел 14 октября. По информации канала, в результате произошедшего двое правоохранителей получили травмы, несовместимые с жизнью, еще 11 – пострадали, прибывшие медики оказывают им всю необходимую помощь. На месте аварии работают спасатели. В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего.

Ранее ребенок пострадал в массовом ДТП возле «Москва-сити».

