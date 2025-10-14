Минпромторг спрогнозировал рекордное падение продаж новых автомобилей в России

Алиханов: продажи новых авто в России в 2025 году могут упасть на 25%

В России в 2025 году продажи новых автомобилей могут снизиться на 25%, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Антона Алиханова.

«С учетом текущей динамики нашего авторынка, рассчитываем, что еще около 350 тыс. новых автомобилей будут реализованы в IV квартале. То есть по итогам 2025 года объем рынка новых автомобилей во всех сегментах составит порядка 1,3-1,4 млн единиц. Это примерно на четверть меньше результатов прошлого года», — сказал Алиханов.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

