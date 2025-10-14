На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Челябинец сделал сальто в жестком ДТП, и это попало на видео

В Челябинске на видео попало, как человек перелетел через авто в момент ДТП
В Челябинске человек перелетел через автомобиль в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Пешеход перелетел через авто. Страшное ДТП на ул. Молодогвардейцев и пр. Победы. Это кадры момента аварии, которая произошла 11 октября. Человек побежал на красный сигнал светофора», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как человек выбегает на пешеходный переход, где его сбивает автомобиль. От удара челябинец подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. В настоящее время о его состоянии неизвестно.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД капот легкового автомобиля оторвался в момент движения. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как капот легкового автомобиля отрывается во время движения, перекрывая при этом лобовое стекло.

Ранее ребенок пострадал в массовом ДТП возле «Москва-сити».

