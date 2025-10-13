В СПЧ объяснили, кого коснется запрет автономеров без триколора

Предложение запретить автомобильные номера без триколора касается только транспортных средств, зарегистрированных в России, пояснила «Газете.Ru» член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. По ее словам, жители некоторых регионов страны игнорируют требование ГОСТа, который «должен быть един для всех».

«Есть государственный стандарт (ГОСТ), и он предусматривает триколор. Однако в последнее время появились люди, которые почему-то делают себе номера без триколора, то есть в нарушение ГОСТа. Вопрос стоит именно про эту категорию граждан. Это ни в коем случае не про машины из Китая, ЕС, Белоруссии, Украины и прочих. Здесь речь именно о машинах, которыми владеют российские граждане, которые прошли регистрацию в России. Повторюсь, ГОСТ должен быть един для всех. Иначе получается, что кто-то считает, что ГОСТ не нужен, а кто-то считает, что нужен. И если обратить внимание на то, кто игнорирует ГОСТ, то выяснится, что это владельцы очень дорогих машин из определенных российских регионов», — сказала Меркачева.

До этого с просьбой обратить внимание на использование автономеров без российского триколора в МВД России обратился глава СПЧ Валерий Фадеев. Он отметил, что сегодня действуют два стандарта: по ГОСТу 2018 года флаг должен присутствовать, по ГОСТу 1993 года — нет. Но 30 лет назад номера без флага выдавали сотрудникам полиции и спецслужб, сейчас надобности в таком стандарте нет, считает глава СПЧ.

Фадеев предложил установить единый стандарт для государственного регистрационного знака транспортного средства (ГРЗ) и дать водителям год, чтобы привести номера в соответствие с новыми правилами. Речь не идет о запрете ГРЗ квадратной формы, которыми пользуются владельцы японских и американских автомобилей, уточнили в СПЧ.

