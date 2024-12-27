Россиянам рассказали, какие автомобили можно поставить на учет без VIN-номера

В России разрешили ставить на учет в ГИБДД без VIN-номера машины, которые можно точно идентифицировать. Об этом интернет-порталу Njcar.ru рассказал сотрудник ГИБДД.

«Теперь разрешено ставить на учет машины, у которых изменена маркировка кузова или других номерных агрегатов. Это касается случаев, когда повреждения возникли из-за естественного износа, воздействия коррозии, ремонта или при возврате автомобиля после его угона. Однако есть одно важное условие — должна быть возможность точно идентифицировать транспортное средство, несмотря на повреждения или изменения в маркировке», — сообщили в ГИБДД.

Уточняется, что раньше автомобиль без идентификационного номера нельзя было зарегистрировать или перепродать, но теперь правила изменились. В случае, если VIN-номер стал нечитаемым, владельцы могут пройти процедуру идентификации автомобиля. Для этого нужно сделать экспертизу, подтверждающую, что автомобиль не числится как угнанный. Так, на основе заключений экспертов сотрудники ГИБДД внесут соответствующие изменения в регистрационные данные.

В ГИБДД также сообщили, что теперь возможно восстановление регистрации для автомобилей, которые числятся утилизированными, но на самом деле физически уничтожены не были. Для этого автовладелец должен предоставить данные о месте последней регистрации машины, после этого можно будет получить новые документы и ездить на автомобиле.

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