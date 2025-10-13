На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: австралийцы выбросили детей из угнанного авто

В Австралии на видео сняли угонщиков, которые похитили детей и выбросили на обочину
В Австралии злоумышленники угнали автомобиль с детьми в салоне. Об этом сообщает News.

«На записи с камеры видеонаблюдения видно, как двое преступников в масках бегут к машине мисс Винн. Один забирается на водительское сиденье, а другой прыгает на заднее пассажирское сиденье, где все еще находятся двое ее сыновей. Затем машину увозят», — говорится в сообщении.

На записи также видно, как женщина бежит за транспортом и кричит. По данным полиции, когда нарушители заметили детей в салоне, они вытолкнули их на обочину дороги. Спустя 45 минут близнецов вернули домой.

По информации СМИ, правоохранители задержали угонщиков – двух мужчин в возрасте 24 и 19 лет. Им предъявили обвинения в похищении ребенка, угоне транспортного средства и других нарушениях, связанных с опасным вождением.

До этого сообщалось, что в Москве человек перебегал дорогу и попал под колеса автомобиля. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, что белый автомобиль стоит на проезжей части, при этом рядом на газоне лежит человек.

Ранее ребенок пострадал в массовом ДТП возле «Москва-сити».

