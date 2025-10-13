Видео: москвич не выжил в жестком ДТП

В Москве человек, игнорирующий ПДД, отлетел от удара авто

В Москве человек перебегал дорогу и попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Сегодня примерно в 09:20 на ул. Пруд-Ключики в районе д.5 произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, что белый автомобиль стоит на проезжей части, при этом рядом на газоне лежит человек.

По данным Госавтоинспекции Москвы, в результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. В Дептрансе предупредили, что на проезжей части нужно быть внимательными, а также соблюдать ПДД.

До этого сообщалось, что в Москве самокатчик бился в конвульсиях после аварии. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего. На кадрах видно, как врачи и очевидцы перекладывают москвича на каталку для дальнейшей транспортировки в машину экстренных медицинских служб.

Ранее ребенок пострадал в массовом ДТП возле «Москва-сити».