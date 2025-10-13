На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Владивостоке мигрант на Toyota Prius парализовал движение и попал на видео

В Приморье на видео попало, как мигрант заблокировал проезд автомобилям
true
true
true

Во Владивостоке мигрант заблокировал движение транспорта и спровоцировал появление автомобильного затора. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«На улице Глинки приезжий мужчина на автомобиле Toyota Prius сознательно заблокировал движение, отказавшись пропускать другие машины. При этом позади него не было ни одного автомобиля, однако он принципиально стоял посреди дороги», — говорится в сообщении.

Водительница запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, что в результате действий мигранта из машин образовалась автомобильная пробка.

По информации канала, один из местных жителей, который ранее припарковал свой автомобиль, вышел из дома и убрал транспорт, чтобы люди смогли проехать.

До этого сообщалось, что в поселке Ермаково Красноярского края местный житель при помощи полена остановил водителя в момент погони. Когда нарушитель решил скрыться в гаражном кооперативе, мужчина, который находился на крыше гаража, бросил в водителя полено.

Ранее ребенок пострадал в массовом ДТП возле «Москва-сити».

