Во Владивостоке мигрант на Toyota Prius парализовал движение и попал на видео

В Приморье на видео попало, как мигрант заблокировал проезд автомобилям

Во Владивостоке мигрант заблокировал движение транспорта и спровоцировал появление автомобильного затора. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«На улице Глинки приезжий мужчина на автомобиле Toyota Prius сознательно заблокировал движение, отказавшись пропускать другие машины. При этом позади него не было ни одного автомобиля, однако он принципиально стоял посреди дороги», — говорится в сообщении.

Водительница запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, что в результате действий мигранта из машин образовалась автомобильная пробка.

По информации канала, один из местных жителей, который ранее припарковал свой автомобиль, вышел из дома и убрал транспорт, чтобы люди смогли проехать.

